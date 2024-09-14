Zonguldak’ın İncivez Mahallesi'nde yaşanan bir olay, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde mutlu bir şekilde sonuçlandı. Bir bebek, dördüncü katta kilitli kaldığı evden kurtarıldı ve ailesine teslim edildi.

Kilitli kapı problemi

Olay, Zonguldak’ın İncivez Mahallesi Kamelya Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Bebek, ailesiyle birlikte yaşadığı evin dördüncü katında, kapının kilitlenmesi sonucu mahsur kaldı. Ailesi kapıyı açmayı başaramayınca, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

İtfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Ekipler, bebek ve ailenin durumunu değerlendirip, kapıyı açmak için gereken tüm önlemleri aldı. Çalışmalar sonucunda bebek, mahsur kaldığı evden güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Vatandaşlardan takdir

Bebek, itfaiye ekiplerinin özverili çalışması sayesinde sağ salim ailesine teslim edildi. Ekiplerin başarısı, bölge sakinleri tarafından büyük takdir topladı. İtfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak, kamuoyundan olumlu yorumlar aldı.