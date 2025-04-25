Çin, uzay programındaki istikrarını sürdürerek, Tiengong Uzay İstasyonu’na yeni bir taykonot ekibi gönderdi. Üç kişilik ekip, 25 Nisan’da Şıncou-20 mekiğiyle uzaya fırlatıldı. Görevde, daha önce iki kez uzaya çıkan deneyimli komutan Çın Dong’un yanı sıra, ilk kez görev alacak Çın Congrui ve Vang Cie yer alıyor.

Tiengong’da Nöbet Değişimi

Yeni taykonotlar, altı aydır uzay istasyonunda bulunan Şıncou-19 ekibinden görevi devralacak. Bu geçiş, Çin'in istasyondaki sürekli insan varlığını sürdürme hedefi açısından kritik önem taşıyor.

Görev Komutanı: Çın Dong

46 yaşındaki taykonot Çın Dong, daha önce 2016 ve 2022 yıllarında uzay görevlerine katıldı. Tiengong-2 laboratuvarında ve Tiengong Uzay İstasyonu’nda toplam 200 gün geçirdi. Tecrübesi sayesinde bu seferin komutanlığı kendisine verildi.

İlk Görevleri: Çın Congrui ve Vang Cie

İlk kez uzaya çıkan Çın Congrui ve Vang Cie, Çin’in genç taykonot kuşağını temsil ediyor. Çın Congrui, Çin Hava Kuvvetleri’nde pilot olarak görev yaptı. Vang Cie ise mühendis kökenli ve Çin’in havacılık sanayisinde çalıştı. Bu görev, her ikisi için de kariyerlerinin zirvesi olarak görülüyor.

Tiengong: Çin’in Uzaydaki Kalıcı Evi

ABD ile uzay iş birliği kısıtlamaları nedeniyle kendi uzay istasyonunu kuran Çin, Tiengong’u 2021’de faaliyete geçirdi. “Tienhı” çekirdek modülü ve iki laboratuvar modülüyle “T” şeklinde inşa edilen istasyon, bilimsel deneyler için kullanılmaya devam ediyor.

Yeni Hedef: Uzay Teleskobu

Çin, Tiengong’a “Şüntien” adını verdiği bir uzay teleskobu modülü eklemeye hazırlanıyor. Bu modül, derin uzay gözlemleri yapılmasını sağlayacak. Teleskobun 2025 sonuna kadar fırlatılması planlanıyor.

Lojistik Destek: Tiencou Mekikleri

Taykonotlar, “Şıncou” mekiğiyle taşınırken; gıda, ekipman ve yakıt gibi ihtiyaçlar “Tiencou” mekikleriyle istasyona ulaştırılıyor. Bu sistem, istasyonun sürdürülebilirliği için büyük önem taşıyor.

Çin’in Uzay Hedefleri Genişliyor

Tiengong'da yapılan her yeni görev, Çin'in uzaydaki kalıcı varlığını daha da güçlendiriyor. Ülke, 2030’a kadar Ay’a insan gönderme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.