AFAD, merkez üssü Kütahya olan 4,6 büyüklüğünde bir depremin çevre illerde de hissedildiğini açıkladı.

Kütahya merkezli deprem çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 09.35'te merkez üssü Kütahya olan 4,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtilirken, sarsıntı Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa gibi çevre illerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yok

AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada, şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığı ifade edildi. Yetkililer, sahada tarama çalışmalarının sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Vatandaşların, resmi kaynaklar dışında yayılan bilgilere itibar etmemesi ve güncel duyuruları takip etmesi istendi.

Ayrıntılar gelecek...