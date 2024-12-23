Manisa’nın Şehzadeler ilçesinin Aşağıçobanisa Mahallesinde yapılan devriye sırasında, 17 yaşındaki Ş.A.Ç.'nin kimlik kontrolü sırasında arandığı ve 22 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Ş.A.Ç. gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.

Kimlik kontrolü sonuç verdi

22 Aralık günü, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Aşağıçobanisa Mahallesinde devriye atan jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsın kimlik kontrolünü yaptı. Yapılan sorgulama sonucu, 17 yaşındaki Ş.A.Ç.'nin 'Hırsızlık' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından arandığı belirlendi.

Aranma kaydı ve hapis cezası

Kimlik sorgulamasında, Ş.A.Ç.'nin 22 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Genç şahsın, çeşitli suçlardan dolayı hüküm giymiş ve uzun süre yakalanamadığı öğrenildi.

Gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi

Ş.A.Ç., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan işlemlerinin ardından, Aliağa Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.