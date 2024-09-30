Ağır yaralanan Satı Aktan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olay sırasında yaralanan oğlu M.A.'nın tedavisi devam ediyor.

Aile içi tartışma kanlı bitti

Olay, Emirdağ ilçesi Yeni Kacerli Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Seydi Aktan ve eşi Satı Aktan arasındaki gerilim kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Cinnet getiren Seydi Aktan, evde bulunan tüfekle önce karısına, ardından araya girip kavgayı ayırmaya çalışan oğluna ateş etti. Seydi Aktan, daha sonra aynı tüfekle kendisini vurarak intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Satı Aktan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Oğlu M.A. ise hastanede tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Seydi Aktan’ın cesedi ise incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Savcılık tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, aile içi şiddetin sonuçları bir kez daha gözler önüne serildi.