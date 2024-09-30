Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Karaköse köyü yakınlarında başlayan orman yangınına karadan müdahale tüm hızıyla devam ediyor. Uşak Valisi Naci Aktaş, yangının kontrol altına alınabilmesi için 230 personel ve 90 aracın seferber edildiğini duyurdu.

Ekipler seferber edildi

Banaz ilçesi Karaköse köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına, çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte karadan müdahale ediliyor. İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli’den gelen destek ekipleri de söndürme çalışmalarına katılıyor. Vali Aktaş, yangının hızını kesmek amacıyla dozer ve greyderlerle ayrıştırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Vali Aktaş, "Bugün 14.30 sıralarında başlayan yangın, bazı bölgelerde etkisini yitirse de tamamen kontrol altına alınmış değil. Ancak çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Temennimiz yangının kısa sürede tamamen söndürülmesi" dedi.

Bölgedeki önlemler arttırıldı

Yangının çıktığı alanlarda çeşitli güvenlik önlemleri alınırken, ekipler bölgede olası tehlikelere karşı da hazırlıklı. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Bölge halkı ise yetkililer tarafından güvenli alanlara yönlendiriliyor.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış nedeni hakkında incelemeler de sürüyor.