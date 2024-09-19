İzmir’in Buca ilçesinde, cinsel saldırı suçundan 23 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası ile aranan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının, uyuşturucu madde kullanmak ve yaralama suçlarından da kaydının olduğu öğrenildi.

23 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir kişiyi kimlik sorgulaması yapmak üzere durdurdu. Yapılan sorgulamada, adının A.İ. olduğu belirlenen şahsın, çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli, cinsel saldırı suçundan 23 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası ile aranıyordu.

Zanlı adliyeye sevk edildi

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının, suç dosyasında uyuşturucu madde kullanmak ve yaralama suçlarının da bulunduğu belirtildi.