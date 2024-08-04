Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Cezayir'i temsil eden kadın boksör Imane Khelif, Cumartesi günü kadınlar 66 kilo kategorisinin çeyrek finalinde Macaristan'dan Anna Luca Hamori'yi 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) belirlediği kural gereği yarı finale kalan ve mağlup olan sporculara bronz madalya veriliyor, bu nedenle Khelif, mağlup olsa bile Cezayir’e madalya ile dönecek.

Cinsiyet tartışmaları ve uluslararası tepkiler

Khelif, 2023'te Uluslararası Boks Birliği (IBF) tarafından "yüksek testosteron seviyesi" gerekçesiyle şampiyonalardan men edilmişti. Bu durum, Khelif’in Olimpiyatlarda mücadele etmesine dair tartışmaları alevlendirdi. İtalyan boksör Angela Carini'nin maçın 46. saniyede çekilme kararı alması, Khelif’in cinsiyeti hakkında uluslararası alanda yoğun tartışmalara yol açtı. Donald Trump, J.K. Rowling gibi popüler isimler ve çeşitli medya organları, Khelif'in cinsiyeti konusunda çeşitli spekülasyonlarda bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Carini'nin pes etmeyeceğini ve hak ettiğini alacağına dair bir gönderi paylaştı. LGBTQ+ grupları ise, cinsiyet ve çeşitlilik tartışmalarının hem kendi toplulukları hem de kadın sporcular için tehlikeli olabileceğini vurguladı.

İtalya Boks Federasyonu ve özür mesajı

Macaristan Boks Federasyonu, eşleşme hakkında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne itirazda bulunmayı planladıklarını ancak komitenin kararına saygı duyduklarını belirtti. IOC Başkanı Thomas Bach, Khelif ve Tayvanlı boksör Lin Yu-ting’i savunarak her iki sporcunun da kadın olarak doğduğunu ve büyüdüğünü vurguladı.

İtalya'dan Angela Carini, yaşanan cinsiyet tartışmalarının ardından Khelif'ten içtenlikle özür diledi. Carini, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, Khelif'ten özür dilediğini ve yaşanan olaylardan ötürü üzgün olduğunu ifade etti. Carini, yaşanan olayların ardından Khelif'i görmezden gelmiş ve elini sıkmayı reddetmişti.

Khelif’in Paris'teki duygusal anları

Khelif, Paris'teki ikinci galibiyetinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı ve ringde antrenörleriyle galibiyeti kutlarken salondan ayrılana kadar ağlamaya devam etti. Khelif, maç sonrasında yalnızca Cezayir medyasına konuştu ve diğer ülkelerin muhabirlerine cevap vermedi