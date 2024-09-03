Citi Research, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte daralacağına ve dördüncü çeyrekte zayıf bir seyir izleyeceğine dair beklentilerini açıkladı. İkinci çeyrekteki yatay büyümenin ardından sıkılaşan finansal koşullar, özel tüketimdeki normalleşme ve ihracattaki zayıflama nedeniyle ekonomideki daralma riskine vurgu yapıldı. Citi ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) için zorlu bir makroekonomik tablo oluştuğuna dikkat çekti.

Türkiye ekonomisinde üçüncü çeyrek daralması beklentisi

Citi Research, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki yatay büyüme performansının ardından üçüncü çeyrekte daralmasını bekliyor. Bu daralmanın temel nedenleri arasında sıkılaşan finansal koşullar, özel tüketimdeki normalleşme ve ihracattaki zayıflama gösteriliyor. Ayrıca, ekonomistler dördüncü çeyrekte de zayıf bir ekonomik performans beklediklerini ifade etti.

Stagflasyon benzeri ortam ve erken gevşeme riski

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından yapılan değerlendirmede, TCMB’nin karmaşık bir enflasyonla mücadele süreci içinde olduğu ve zorlu bir makroekonomik tabloyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Raporda, Türkiye ekonomisinde beklenenden daha derin bir yavaşlamanın erken bir gevşeme riskini artırabileceği, bunun da vergi gelirlerini ve mali konsolidasyon çabalarını zayıflatabileceği ifade edildi.

TCMB’nin faiz kararları ve gelecek beklentiler

Citi, TCMB’nin kasım ayına kadar faiz politikasında beklemede kalacağını ve yıl sonunda politika faizini yüzde 45 seviyesinde görmeyi beklediğini açıkladı. Ekonomistler, mevcut zorlu koşulların politika yapıcılar için stagflasyon benzeri bir ortamı yönetmeyi daha da zorlaştıracağını belirtiyor.