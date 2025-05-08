Coca-Cola İçecek, 2025 yılının ilk çeyreğinde %66 net kâr kaybı yaşadı. Hacim artarken gelir ve kârlılık baskı altında kaldı. Detaylar haberimizde.
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA), 2025 yılına zayıf bir bilanço ile başladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladığı ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre net kâr %66 düşerek 1,28 milyar TL'ye geriledi. FAVÖK marjı da yıllık bazda 422 baz puan düşüşle %11,8 oldu.
Coca-Cola İçecek'in 1Ç25 konsolide net satış gelirleri yıllık bazda %3,85 düşüşle 36,2 milyar TL'ye indi. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 35,1 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşse de, geçen yılın aynı dönemine göre zayıf bir performansa işaret ediyor.
FAVÖK çift hanede düştü
Şirketin FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) tutarı %29,1 azalarak 4,28 milyar TL'ye geriledi. Bu düşüşle birlikte FAVÖK marjı da %11,8'e indi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran %16,0 seviyesindeydi.
Satış hacmi büyüdü, kârlılıkta baskı arttı
Şirketin konsolide satış hacmi %13,4 artarken, bu büyüme kârlılığa yansımadı.
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Türkiye operasyonları %8,4 büyüdü ancak gelirler %2,6 geriledi.
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Türkiye FAVÖK'ü ise 345 milyon TL zararla sonuçlandı.
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Uluslararası operasyonlar %16,1 büyüme gösterdi ancak gelirlerde %4,9 düşüş yaşandı.
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Uluslararası FAVÖK de %10,6 düşerek 4,42 milyar TL oldu.
Nakit akışı ve borçluluk
Serbest nakit akışı negatif
Şirketin serbest nakit akışı, 1Ç25'te -8 milyar TL olarak kaydedildi. Bu negatif rakamın yaklaşık 3 milyar TL'si yatırım harcamalarından, kalanı ise düşük fiyatlandırma stratejilerinden kaynaklandı.
Net borç yükseldi
Net borcun FAVÖK'e oranı 30 baz puan artışla 1,4x seviyesine çıktı. Bu artış, şirketin kısa vadeli finansal yükümlülüklerini artıran önemli bir sinyal olarak yorumlanıyor.
İleriye Yönelik Beklentiler
İkinci yarıya iyimser bakılıyor
Şirket, 2025 geneline dair beklentilerini değiştirmedi.
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Konsolide satış hacminde orta tek haneli büyüme,
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Türkiye'de düşük-orta tek haneli,
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Uluslararası pazarda orta-yüksek tek haneli büyüme bekleniyor. Yönetim, özellikle yılın ikinci yarısında daha güçlü bir toparlanma öngörüyor.
Hisse performansı ve değerleme
CCOLA hissesi baskı altında
CCOLA hissesi, 2024 ortasından bu yana %32 değer kaybederek BIST-100 endeksinin gerisinde kaldı. Şirketin 2025 tahmini çarpanları:
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FD/FAVÖK: 5,8x
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F/K: 7,2x
Bu çarpanlar, hissedeki değer kaybına rağmen bazı analistlere göre yeniden alım fırsatları yaratabileceğini gösteriyor.
Veri tablosu
|Kalem
|1Ç24
|1Ç25
|Yıllık Değişim
|Net Satış Geliri (TL)
|37,7 Milyar
|36,2 Milyar
|-%3,85
|FAVÖK (TL)
|6,03 Milyar
|4,28 Milyar
|-%29,1
|FAVÖK Marjı (%)
|16,0
|11,8
|-422 bp
|Net Kâr (TL)
|3,76 Milyar
|1,28 Milyar
|-%66
|Serbest Nakit Akışı (TL)
|1,1 Milyar
|-8 Milyar
|-
|Net Borç / FAVÖK
|1,1x
|1,4x
|+30 bp