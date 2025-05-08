Son 24 saatte en çok değer kazanan kripto paralar belli oldu. Yatırımcıların ilgisini çeken coin'lerin listesi dikkat çekici oranlar içeriyor.

Kripto para piyasasında 24 saatlik dilimde önemli fiyat artışları kaydedildi. BASE, VENT ve KHAI gibi projeler yüzde yüzün üzerinde yükselerek dikkat çekti. Fiyat, hacim ve teknik analiz verilerine göre hazırlanan listede yatırımcıların radarına giren coin'ler yer aldı.

Son 24 saatte en çok yükselen coinler

Coin Fiyat (USD) Değişim (%) Piyasa Değeri Hacim (24s) Kategori Teknik Durum BASE 0.0059369 +278.59 5.94 M 3.85 M - Güçlü Al VENT 0.0023026 +175.03 575.67 K 77.2 K - Güçlü Al KHAI 0.040106 +140.17 2.17 M 66.15 K Mizah, Veri Yönetimi & AI Al SRP 0.0002065 +135.64 6.3 K 46.62 K - Al YFX 0.0122520 +125.05 - 52.3 K - Al PUNCH 0.00007081 +120.33 60.98 K 13.79 K Mizah Al SOCIAL 0.00008881 +93.51 89.21 K 47.42 K Sosyal, Medya & İçerik Nötr CTI 0.0082978 +85.60 1.03 M 69.4 K Veri Yönetimi & AI Al PGPT 0.023054 +72.57 768.47 K 78.95 K - Al SPOT 0.0006614 +71.11 88.54 K 1.09 M DeFi, Web3 Al

Kaynak: CoinMarketCap

Son 24 saatte en çok öne çıkan coinler

BASE (Base is for everyone)

Kripto piyasasının en dikkat çekici yükselişlerinden biri BASE coin'e ait. Yüzde 278,59 oranındaki yükselişle yatırımcıların dikkatini çeken BASE, güçlü al sinyaliyle öne çıkıyor.

VENT (Vent Finance)

VENT coin, 24 saat içinde %175 değer kazanarak radarına giren bir diğer önemli coin oldu. Hacmi 77.200 dolar civarında ve güçlü al sinyali bulunuyor.

KHAI (Kitten Haimer)

Yüzde 140'ı aşan yükselişiyle KHAI, özellikle mizah ve yapay zeka temelli projelere ilgi duyan yatırımcıların ilgisini çekiyor. Teknik analizler al sinyali veriyor.