Çevre İçin Harekete Geç Derneği, Coca-Cola ve Schweppes ürünlerinde çeşitli plastik parçacıklarının bulunduğunu açıkladı. Fransa merkezli dernek, yaptığı testlerde mikro ve nanopartikül formunda toplamda 6 farklı tür plastik tespit etti.

Araştırma, bir litrelik Coca-Cola ve 1,5 litrelik Schweppes şişelerinin defalarca açılarak analiz edilmesini içerdi. Kızılötesi analiz yöntemiyle yapılan gözlemler sonucunda, 5 mm'den küçük plastik parçacıklar belirlendi.

Coca-Cola şişesinde yapılan incelemede litre başına 46 mikro partikül, Schweppes şişesinde ise litre başına 62 mikro partikül bulundu. Dernek Müdürü Stéphen Kerckhove, tüketicilerin potansiyel sağlık riskleri hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Dernek, şişe kapaklarının aşınmasının mikroplastik oluşumuna neden olabileceğini belirtti.