Oyuncu Deniz Uğur, son günlerde yaşanan olaylarla ilgili yeni bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Geçtiğimiz günlerde haber spikeri Reha Muhtar, yalısında merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Bu süreçte Uğur, oğlu Poyraz'ın Nilüfer ve Ayşe Nazlı Yumlu tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

"Karşılıklı özürler dilendi"

Deniz Uğur, yaptığı yeni açıklamada, yaşanan tartışmaların taraflarca sonlandırıldığını belirterek, "Son günlerdeki travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmış, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşmalar giderilmiştir. Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci anne Deniz Uğur ve abla Ayşe Nazlı Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir." dedi. Uğur, bu sürece saygı duyulmasını ve konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını da rica etti.