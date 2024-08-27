Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümü kapsamında Afyonkarahisar’da düzenlenen Zafer Haftası etkinliklerinde yer aldı. EÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Emine Kutlay ve Araştırma Görevlisi Zehra Güneş’in koordinatörlüğünde organize edilen ekip, zaferin kazanıldığı topraklarda düzenlenen ‘Zafer Yürüyüşü’ne katılarak, şehitleri rahmetle andı ve 102 yıl önceki kahramanlık ruhunu bir kez daha yaşadı.

Büyük zaferin izinde

Ege Üniversitesi ekibi, 26 Ağustos 1922’de başlatılan Büyük Taarruz’un izinde Kocatepe’ye yapılan geleneksel Zafer Yürüyüşü’ne katılarak, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini simgeleyen bu tarihi anı yeniden canlandırdı. Vatanın kurtuluşu için mücadele eden ecdadın adımlarını takip eden Egeli öğrenciler ve akademisyenler, bu anlamlı yürüyüşte aynı ruh ve heyecanla yer aldı.

Milli bilinç vurgusu

Etkinlik hakkında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, gençlerin şanlı Türk tarihini öğrenmelerinin ve bu bilinçle yetişmelerinin önemine dikkat çekti. Rektör Budak, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasına temel teşkil eden Büyük Taarruz’un 102’nci yıl dönümünde öğrencilerimiz ve ekibimiz, zaferin kazanıldığı toprakları ziyaret ederek, Zafer Yürüyüşüne katıldılar. Tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olarak, Cumhuriyet’e ve milli değerlere bağlı, vatanına karşı sorumluluklarının bilincinde olan nesiller yetiştirmeyi görev edindik. Bu vesile ile aziz vatanımızı bizlere miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum” dedi.

Duygusal bir ziyaret

EÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Emine Kutlay, etkinliğin kendileri için ne denli duygusal ve anlamlı geçtiğini ifade ederek, “Üniversitemizin olanakları ile katıldığımız bu etkinlikten duygu yüklü ayrıldık. Bizlerin burada olmasına destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Ege Üniversitesi ekibi, İstiklal Tanıtım Merkezi’ni ziyaret ederek, Büyük Taarruz’un gerçekleştiği alanın maketini inceledi. Ayrıca, Atatürk Evi, Mustafa Kemal Atatürk Anıtı ve Büyük Taarruz Şehitliği gibi tarihi mekânları da gezerek, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine bir kez daha tanıklık ettiler.