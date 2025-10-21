Edirne’de özel bir gündüz bakımevinde 3 yaşındaki çocuğun kolunu ısıran öğretmen N.D., “beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, kızın babasının dikkatiyle ortaya çıktı

Edirne’de özel bir gündüz bakımevinde 3 yaşındaki L.K., öğretmeni N.D. (26) tarafından kolundan ısırıldı.

Olay, çocuğun babası Y.K. tarafından fark edildi. Çocuğun ağlaması üzerine babası, kızının neden ağladığını sordu.

L.K., öğretmeni tarafından ısırıldığını söyleyince babası kızının kolunu inceledi ve ısırık izlerini gördü. Baba Y.K., durumu Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne bildirdi ve N.D.’den şikayetçi oldu.

Sözde eğitimci tutuklandı

Polis, N.D.’yi gözaltına aldı ve ifadesini aldı. Öğretmen, olayın çocuğunu severken geliştiğini ve ısırma niyetinin olmadığını belirtti.

Özel bakımevi, olayın ardından öğretmen N.D.’nin görevine son verdi.

Sulh Ceza Hakimliği, öğretmeni “beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama” suçundan tutukladı ve cezaevine gönderdi.