Çocuk Önünde Tartışmanın Zararları

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, evlilikte çocukların önünde tartışmanın zararlarına dikkat çekti. Evlilikle birlikte küçük bir bireyin aileye katılması, çiftlerin ilişkilerinde daha dikkatli davranmasını gerektiriyor. Özellikle anne baba tartışmaları, çocuğun ruhsal gelişimini doğrudan etkiliyor.

Güvenli Ev Ortamı Sağlanmalı

Psikolog Yahşi, “Çocuğa yapılan en büyük kötülüklerden biri, mutlu bir anne baba profilinin sağlanamamasıdır” dedi. Anne babanın olduğu ev, çocuk için güvenli alan olmalıdır. Çocuğun evde sürekli korku ve kaygı içinde büyümesi, sağlıklı bir ruh yapısı ve kişilik gelişimini olumsuz etkiler.

Tartışmalar Çocuk Üzerinde Olumsuz Etki Bırakıyor

Çocuğun yanında yapılan tartışmaların etkileri şöyle sıralanıyor:

Çocuk, anne babasının mutsuz olduğunu gördüğünde kendisi de mutsuz olur.

Sürekli tartışmalar, eşler arasındaki bağı zayıflatır ve anne/baba rolünü olumsuz etkiler.

Anne/baba otoritesi tartışmalardan zarar görür ve çocuğa tesir gücü azalır.

Huzurlu Bir Ev Çocuğun Gelişimini Destekler

Yahşi, huzursuz ve gergin bir ev ortamının çocuğun güven ve sükunet bulmasını engellediğini belirtti. “Çocuğun her gün tartışmaların olduğu bir ortamda bulunması, psikolojik gelişimini olumsuz etkiler. Hatta misafirler bile böyle bir evde rahat edemez” dedi.

Ebeveyn İletişimi Sağlıklı Çocuk İçin Önemli

Çocuğun sağlıklı bir psikolojiye sahip olması için anne babaların birbirleriyle doğru iletişim kurmaları gerekiyor. Evlilik ilişkileri, hem anne-baba hem de çocuk ilişkilerini önemli ölçüde etkiliyor. Mutlu ve huzurlu bir ev ortamı, çocukların ruhsal gelişimi için kritik önemde.