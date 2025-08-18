İstanbul’a dönmek üzere Tokat’tan yola çıkan yolcu otobüsünün Sancaktepe’de bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda yolcu da yaralanmıştı. Kazada yaşamını yitirenlerden birinin Silivri Belediyesi’nde görev yapan 48 yaşındaki Şenay Demirci olduğu öğrenildi.

YOLCULUK ÖNCESİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Memleketi Tokat’ta yıllık iznini geçiren Demirci’nin, İstanbul’a hareket etmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Talihsiz kadın yolculuk öncesinde, “Hiç istemesem de gidiyorum” ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından bu paylaşımı görenler büyük üzüntü yaşarken, Demirci’nin sözleri adeta yaşanacak acı olayın habercisi gibi yorumlandı.

CENAZESİ TOKAT’TA DEFNEDİLECEK

Şenay Demirci’nin ani ölümü hem ailesini hem de mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Yakınları gözyaşları içinde cenazenin Tokat’ta defnedileceğini belirtirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.