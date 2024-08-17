Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, çocukların sinirlilik durumları ve bu durumlarla başa çıkma yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Çocukların ani sinirlenmeleri, hırçın ve inatçı davranışları genellikle doğuştan gelen bir yatkınlık ya da çevresel etkenlerden kaynaklanabilir. Sinirlenen çocuklarda ağlama ve öfke nöbetleri de sıkça görülür. Bu durumun geçici olduğunu unutmamak gerekir. Ancak, ebeveynlerin bu durumda nasıl davranacağı kritik önem taşır.

Ebeveynler için ilk adım: Sakin kalmak

Eğer çocuğunuz öfke nöbetlerine giriyorsa ve kendini kontrol edemiyorsa, ilk olarak ebeveynlerin sakin kalması gerekmektedir. Çocuğunuzun öfkesi karşısında kendi öfkenizi kontrol edemezseniz, bu durum çocuğunuzun ağlama krizlerinin ve saldırgan davranışlarının artmasına neden olabilir. Çocuklar, ebeveynlerinin davranışlarını model alır ve bu yüzden ebeveynlerin kendilerini kontrol etmesi, çocukların duygusal ve davranışsal kontrolünü geliştirmesi açısından büyük önem taşır.

Öfke kontrolü ve çocukların beyin gelişimi

Unutmayın ki çocukların ön beyinleri, yetişkinlerin beyinleri kadar olgunlaşmamıştır. Ön beyin, düşünme, dikkat ve karar verme gibi işlevlerden sorumlu bölgedir ve bu yüzden çocuklar öfkelerini kontrol etmekte zorlanabilirler. Çocuklar, genellikle duygu sistemi ile hareket ederler, bu yüzden ebeveynlerin duygusal kontrol sağlaması ve uygun tepkiler vermesi gerekmektedir.

Ebeveynlerin görevi: Öfke yönetimini öğretmek

Çocuğunuz sinirlendiğinde onunla birlikte öfkelenmek yerine, ona öfkesini nasıl kontrol edebileceğini öğretmek ebeveynlerin görevidir. Ebeveynlerin kendi sakinliklerini koruması, çocukların bu beceriyi öğrenmesine yardımcı olabilir. Bu yüzden, çocuğunuzu sakinleştirmenin en etkili yolu, öncelikle ebeveynin kendi sakinliğini sağlamasıdır.