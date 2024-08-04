Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteklediği Aydın Çocuk Evleri Futbol Takımı, 9-12 Ağustos tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek 2024 Bakım Evinde Kalan Çocuklar Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Takım, daha önceki başarılarıyla adından söz ettirmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devlet korumasındaki çocukları desteklemek amacıyla düzenlediği sportif faaliyetler kapsamında, Aydın Çocuk Evleri Futbol Takımı, 9-12 Ağustos tarihlerinde Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenecek 2024 Bakım Evinde Kalan Çocuklar Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Bakanlık, çocukların sosyal, sportif ve sanatsal gelişimlerini destekleyerek, ilgi ve yeteneklerine göre çeşitli faaliyetlere katılımlarını teşvik ediyor.

Aydın Çocuk Evleri Futbol Takımı, 2014 ve 2015 yıllarında düzenlenen önceki Dünya Kupası turnuvalarında sırasıyla 13'üncülük ve 6'cılıkla büyük başarılar elde etmişti. Özellikle 2015 yılında kazandıkları “Dünyanın En Neşeli ve Eğlenceli Takımı” ödülü, takımın sempatik ve uyumlu karakterini gözler önüne serdi. Bu yıl, takımın hedefi hem futbol becerilerini en iyi şekilde sergilemek hem de Türkiye’nin kültürel zenginliklerini dünya çocuklarına tanıtmak olacak.

Türk Hava Yolları sponsor oldu

Bu yılki turnuvaya Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda katılacak olan takım, Polonya’ya gidecek. Takım, uluslararası alanda Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin yanı sıra, kültürel değerlerimizi de tanıtmayı amaçlıyor.

Bakım Evinde Kalan Çocuklar Dünya Kupası, dünya genelinden çocukların katıldığı önemli bir etkinlik olarak biliniyor. Bu tür organizasyonlar, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine, uluslararası deneyim kazanmalarına ve kültürel alışverişte bulunmalarına olanak tanıyor. Aydın Çocuk Evleri Futbol Takımı’nın bu prestijli turnuvada elde edeceği başarılar, hem takım üyeleri hem de destekçileri için büyük bir gurur kaynağı olacak.