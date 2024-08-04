Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir arazide 2 bin 185 kök kenevir bitkisi ile 14 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM, İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda Alaşehir ilçesinde M.G. (54/E) isimli şahsın arazisinde 2 bin 185 kök kenevir bitkisi ile 14,6 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandığı bildirildi.