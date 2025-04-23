Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlarken, bu özel günü 26 Nisan’da düzenleyeceği konserle taçlandırıyor. Konser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde saat 13.00’te başlayacak.

“Atamızın Sevdiği Şarkılarla” temalı konser

Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu, “Atamızın Sevdiği Şarkılarla İnsan Atatürk’ü Anlatıyor” temasıyla izleyicilerle buluşacak. 100 öğrenci ve 3 gönüllü müzik öğretmeninin hazırladığı koro, Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’ün ideallerine olan bağlılıklarını sanatla sergileyecek.

Konserle Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık vurgusu

ÇYDD İzmir Şubesi Başkanı Aslı Tamtürk, konserin önemine vurgu yaparak, “Çocuklarımızın Büyük Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılıklarını sahnede görmekten onur duyacağız” dedi. Tamtürk, 23 Nisan’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda Cumhuriyet ve halk egemenliğinin kutlandığı özel bir gün olduğunu belirtti.

Konser bilgileri

Tarih: 26 Nisan 2025 Cumartesi

Saat: 13.00

Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir