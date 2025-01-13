2002 yılında başlayan ve yıllarca büyük ilgiyle izlenen 'Çocuklar Duymasın' dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan 'Şükrü', dizide 'Çaycı Hüseyin'in en yakın arkadaşıydı. Ancak dizinin bitmesinin ardından Şükrü Koruyucu, bir anda ekranlardan uzaklaşarak sessiz bir yaşam tercih etti.

Ekranlardan uzak bir hayat süren Koruyucu’nun, dizinin ardından yaptığı meslek değişikliği ise oldukça dikkat çekti. Şükrü’nün, oyunculuk yerine başka bir sektörde çalıştığı öğrenildi. Bu meslek değişikliği, birçok eski takipçisini şaşırtırken, Şükrü'nün ekranlara olan uzak duruşu da merak konusu oldu.

Çocuklar Duymasın'dan sonra ekranlarda görmediğimiz Koruyucu, şimdilerde tamamen özel bir yaşam sürdüğünü belirtiyor. Yıllar önce izleyicilerin gönlünde taht kuran bu karakter, ekranlardan uzak kalsa da, geçmişteki popülaritesinin getirdiği tanınmışlıkla kendi dünyasında yaşıyor.