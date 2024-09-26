İngiltere’de yapılan ve Journal of Child Psychology and Psychiatry dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, çocukların yemek seçme alışkanlıklarının genetik faktörlerle güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Araştırma, çocukların yemek seçme davranışlarının, ebeveynlerin yetiştirme tarzlarından çok genetik yatkınlıklarla ilgili olduğunu gösteriyor.

16 aylıktan başlayarak, 3, 5, 7 ve 13 yaşlarındaki ikizlerle yapılan bu araştırmada, çocukların beslenme alışkanlıkları incelendi. Araştırmacılar, özellikle yeni yiyecekleri denemeye karşı isteksizlik ve dokular veya tatlar konusunda seçicilik gibi davranışları gözlemlediler. Araştırmaya göre, genetik faktörler 16 aylıkken yemek seçme davranışlarının %60’ından sorumluyken, bu oran 13 yaşına gelindiğinde %74’e yükseldi.

"Bazı çocuklar daha maceracı"

Araştırmanın kıdemli yazarı UCL’den Profesör Clare Llewellyn, çocukların yemek tercihleri konusundaki bu farklılıkların genetik kökenli olduğunu belirterek, "Bazı çocuklar daha maceracıyken bazıları yemek konusunda çok daha seçici davranıyor. Bu durum, ebeveynlik tarzlarından ziyade çocukların genetik yapılarından kaynaklanıyor," dedi.

Baş yazar Dr. Zeynep Nas da, yemek seçmenin yaygın bir durum olduğunu ancak bu bulguların ailelerin kaygılarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirtti. Ayrıca, çocuklarda aşırı yemek seçmenin bir yeme bozukluğu olan Kaçınmacı ve Kısıtlayıcı Gıda Alım Bozukluğu (ARFID) ile ilişkili olabileceği konusunda uyardı.

Yemek seçen çocuklar için etkili olabilecek bazı stratejiler ise şunlar:

Çocuklara çeşitli yiyecekler sunmaya devam etmek.

Daha önce reddettikleri yiyecekleri sakin bir ortamda tekrar sunmak.

Mümkünse çocuklarla birlikte yemek yemek ve fazla strese girmemek.