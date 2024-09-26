Fransa'nın ünlü oyun geliştiricisi Don’t Nod, 2024 yılının ilk yarısına ait mali sonuçlarını açıkladı ve bu sonuçlar, şirketin stratejisini gözden geçirmesine neden oldu. Şirketin son oyunları Banishers: Ghosts of New Eden ve Jusant, beklenenin altında bir performans sergileyerek önemli bir karar alınmasına yol açtı.

Mali durum ve performans

Don’t Nod’un toplam operasyonel geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 oranında düşerek 16,5 milyon eurodan 14,6 milyon euroya geriledi. Bu düşüş, özellikle Banishers‘ın tamamlanmış olmasıyla ortaya çıkan geliştirme gelirlerindeki 2 milyon euro azalışla daha da belirginleşti. Ayrıca, iki üretim hattının geçici olarak askıya alınması nedeniyle sermayeleştirilmiş üretim 1,1 milyon euroya düştü.

Bununla birlikte, şirketin Vampyr ve Life is Strange serileri gibi arka kataloğundaki oyunların yanı sıra Jusant ve Banishers satışları toplamda 1,2 milyon euroya yükseldi. Ancak bu durum, iki yeni oyunun beklenen ticari başarıyı yakalayamaması gerçeğini değiştirmedi.

Geliştirme sürecinin askıya alınması

Don’t Nod, iki oyunun varlıkları üzerinde toplam 24 milyon euro değerinde bir değer düşüklüğü kaybı gerçekleştireceğini belirtti. Şirket, aynı zamanda tasarım aşamasında olan iki projeyi de kaynaklarını önceliklendirmek ve en yüksek potansiyele sahip olan oyunların başarısını maksimize etmek amacıyla geçici olarak durdurdu. Bu, şirketin kısa ve orta vadede en yüksek getiri potansiyeline sahip projelere odaklanacağı anlamına geliyor.

Planlanan projeler arasında, 2025’in Şubat ve Mart aylarında piyasaya sürülmesi beklenen Lost Records: Bloom and Rage oyunları yer alıyor. Ayrıca, Don’t Nod’un 2027’ye kadar piyasaya sürmeyi planladığı iki dahili proje ve 2025’te çıkacak iki harici prodüksiyon projesi bulunuyor.

Şirketin geleceği ve CEO’nun açıklamaları

Don’t Nod’un CEO’su ve başkanı Oskar Guilbert, son performansları nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti. Guilbert, “Rekabetçi ve seçici bir piyasada bulunuyoruz,” diyerek, Jusant ve Banishers oyunlarının eleştirel başarılarına rağmen ticari olarak beklenen sonuçları elde edemediklerini vurguladı.