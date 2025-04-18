Efes Selçuk Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl da Pazaryeri’nde çocuklara özel bir şenlik düzenliyor. “Çocuklar Özgürdür, Sokak Oyunlarıyla Büyür” sloganıyla gerçekleşecek etkinlikler, çocuklara yönelik eğlenceli ve eğitici programlarla gün boyu sürecek.

Çocuklara özel renkli program

Etkinlikler 23 Nisan Çarşamba günü saat 12.00’de DJ performansıyla başlayacak. Gün boyu devam edecek programda halk oyunları ve modern dans gösterileri, sahne şovları, illüzyon gösterileri, parkur ve grup oyunları, yüz boyama, pamuk şeker, sosis balon ve maskot karakterler yer alacak.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi kursiyerlerinden oluşan Gençlik ve Çocuk Bandosu saat 13.30’da merkezin önünden kortej yürüyüşüyle etkinlik alanına girecek. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Andımız’ın okunmasının ardından çocukların hazırladığı dans gösterileri sahnelenecek.

Atatürk’e mektuplar, geleneksel oyunlarla dolu gün

Etkinlikler kapsamında “Atatürk’ün Çocukları” Sanat Atölyesi ve “Atatürk’e Mektup” yazımı gibi anlamlı faaliyetler de yer alacak. Çocuklar kolilerin üzerine pastel boyalarla çizim yapacak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duydukları sevgiyi yazdıkları mektuplarla ifade edecek.

AÇEV Efesli Babalar Topluluğu da çocuklarla sek sek, ip atlama, çuval yarışı gibi geleneksel oyunlar oynayacak. Zekâ ve hafıza oyunları atölyesi ise çocuklara hem eğlence hem de düşünsel gelişim sunacak.

Kukla gösterisi ve özel performanslar

Günün sonunda Valerie ve Slinky grubu, akordeon kostümlü özel performansları ve kukla şovları ile çocukların eğlencesini zirveye taşıyacak. Etkinlik boyunca Efes Selçuklu çocuklar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı neşe ve coşkuyla kutlayacak.