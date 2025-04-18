BURCU YANAR/ÖZEL HABER

Milli Eğitim Bakanlığı’nın norm fazlası öğretmenlere yönelik aldığı karar, kamuoyunda "geri adım atıldı" şeklinde algılansa da, eğitimciler ve veliler bu durumun proje okullarındaki öğretmenleri kapsamadığını vurguluyor. Veli-Der Başkanı Necati Kalafat ve Eğitim İş temsilcileri, yalnızca norm kadro fazlası öğretmenlerin zorunlu atamalarının Ağustos ayına ertelendiğini belirterek, proje okullarında yaşanan keyfi görevlendirmelerle ilgili herhangi bir geri adım atılmadığını ifade etti. Eğitim camiası, liyakatsiz atamaların ve politik müdahalelerin devam ettiğini savunurken, yürütülen imza kampanyaları ve kitlesel tepkilerle sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

‘Romantiklik olurdu’

Veli-Der Başkanı Necati Kalafat, “Resen atamalar norm kadro denilen bir yönetmelikle gerçekleştiriliyor. Bu mesele sadece proje okullarına yönelik bir değerlendirme değil. Yani 1 milyon 200 bin öğretmenin atamaları norm kadro denilen tanımlama üzerinden yapılıyor. Burada dünkü kararnamede yazılanlar proje okullarındaki öğretmen değişimini kapsamıyor. İnsanlar çok heyecanlı ve hızla sonuç almak istiyorlar. Uzun süredir tepki gösteremedikleri bir konjonktürden geçiyorlar. Liseli çocukların bile eylem yaptığı bir ülkede, aklı selim bir ülkede itirazları ciddiye alıp tekrar düşünelim denilmesi beklenir. Ama bu kadar romantik olmuyor hiçbir şey Türkiye’de, çünkü mesele bir öğretmen değişimi meselesi değil. Çok yönlü siyasal bir saldırı var. Türkiye’nin son bir buçuk ayında yaşadığı duruma baktığınızda Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş gibi kişilerin cezaevinde tutulduğu, sadece demokratik haklarını aradıkları için hiçbir iddianame olmadan 300’den fazla gencin tutuklandığı bir ülkede gençlerin tepkilerinin bu kadar hızlı sonuç almasını beklemek biraz romantiklik oluyor” dedi.

‘Ağustos’a ötelendi’

Başkan Kalafat, şöyle deva etti: “Yapılan şey proje okullarında görevden alınmaları kapsamamaktadır. Sadece proje okullarında atama istemeyip resen görevlendirilen öğretmenlerin durumunu Ağustos ayına öteleyen bir karardır. Bu durumda olan da çok az öğretmen vardır. İçeriğinde hiçbir değişiklik yoktur. Liyakate dayanmayan atama sistemi olduğu gibi durmaktadır” diye konuştu.

Geri adımın sadece norm kadro sürecindeki öğretmenlerle ilgili olduğunu dile getiren Öğrenci Velisi Mahir Dinç de, “Şu an arada bırakılan ve belli bir okul belirlenmeyen öğretmenlerin atamaları Ağustos ayına ertelendi. Hepsinin geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Proje okullarından gönderilen öğretmenler geri dönmüyor. Norm fazlası konumundaki öğretmenler için alınmış bir karar. Onlarla ilgili süreç iki ay ötelenmiş olacak sadece. Şu an başlatılan imza kampanyası devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Şen: Zorunlu atamalar durduruldu

Eğitim İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Şen, “Yanlış anlaşılan bir durum var. Muhtemelen Milli Eğitim Bakanlığı’nda takvimler sıkıştı. Proje okullarında da atama durumları olmayınca bu kadar tepki beklemiyordu halktan. Bu tepkinin ardından norm fazlası öğretmenlerin de takvimi gelince orada süreci idare edemedi. Proje okullarına ataması yapılmayan öğretmenleri norm fazlası gösterdi. MEB bu süreci yönetemeyince resen atama olayını durdurdu sadece. Proje okullarına atanmayan öğretmenler hala İl Milli Eğitim kadrolarında duruyor şu an. Proje okullarında süreç hala istemediğimiz şekilde devam ediyor. Şu an sadece zorunlu tayin olayı durduruldu” dedi.