Çocuklara Çifte Bayram İzmir Büyükşehir Okulları Yeniledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan öncesi 9 ilçede 12 okulda bakım ve onarım çalışması yaptı. Çocuklara kitap ve top hediye edildi.

İzmir Büyükşehir’den eğitime destek hamlesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görebilmesi amacıyla “Okul Aile Birliği Masası” projesiyle 9 ilçede bulunan 12 okulda bakım ve onarım çalışmaları başlattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde gerçekleştirilen çalışmalarla çocuklara adeta çifte bayram yaşatıldı.

9 ilçede 125 okul ile görüşüldü

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projede, Ramazan ayı boyunca Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Kınık, Menderes, Tire, Torbalı ve Ödemiş ilçelerindeki 125 okulun aile birliği ile görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler neticesinde ihtiyaç tespiti yapılarak 12 okul pilot olarak belirlendi.

Boyama, tadilat ve güvenlik çalışmaları

Bayındır, Tire, Ödemiş, Bergama ve Aliağa’daki okullarda okul bahçelerinin düzenlenmesi, tuvaletlerin bakım ve onarımı, iç ve dış cephelerin boyanması, okul çevresine güvenlik çiti kurulması, Atatürk köşelerinin yenilenmesi ve kütüphane kurulumları gerçekleştirildi. Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Fen İşleri, Yapı İşleri ve Park ve Bahçeler Dairesi ile işbirliği içinde yürütüldü.

Çocuklara kitap ve top armağan edildi

Projenin yürütücülerinden Yağmur İnanır, “Yaptığımız saha çalışmasında okulların acil ihtiyaçlarını tespit ettik. 23 Nisan öncesinde bu eksikleri gidermeye odaklandık. Ayrıca çocuklara kitap ve top hediye ederek bayramlarını kutladık” dedi.