Çocuğunuzun ateşi yükseldiğinde hemen ateş düşürücüye mi yöneliyorsunuz? Oysa uzmanlara göre bu durum her zaman ilaçla müdahale gerektirmiyor. Acıbadem Kent Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Avcı, ateşin bir hastalık değil, bağışıklık sisteminin doğal bir tepkisi olduğunu söylüyor.

Ateş, Enfeksiyona Karşı Vücudun Cevabı

Dr. Avcı, ateşin çoğunlukla viral veya bakteriyel enfeksiyonlara karşı vücudun savunma mekanizması olarak geliştiğini belirtiyor. Yükselen vücut ısısı, mikropların çoğalmasını engellediği gibi, bağışıklık sistemini de harekete geçiriyor. Bu nedenle, hafif ya da orta düzeydeki ateş, tek başına bir tehdit oluşturmuyor.

Ateşli Havale Korkusu Ne Kadar Gerçekçi?

Ebeveynlerin en büyük kaygılarından biri de ateşli havale. Ancak Dr. Avcı, bu konuda yanlış bilinenlere dikkat çekiyor: "Ateşli havale, ateş düşürücülerle engellenemez. Ayrıca, kısa süren havaleler genellikle beyin hasarına yol açmaz." Ateşin beyin üzerinde kalıcı bir etkisi olmadığına dair bilimsel kanıtlar mevcut.

Ne Zaman Ateş Düşürücü Kullanmalı?

Her ateşte hemen ilaç kullanmak doğru değil. Dr. Avcı, çocuğun genel durumu iyi görünüyorsa ve sıvı alımı ile beslenmesi etkilenmiyorsa ateşi düşürmenin şart olmadığını söylüyor. Ancak çocuk huzursuzsa, iştahsızlık varsa ya da uyku kalitesi bozuluyorsa, doktor kontrolünde ateş düşürücü kullanılabilir.

Soğuk Duş Değil, Oda Sıcaklığına Dikkat!

Ateşi olan çocuğun bulunduğu ortamın sıcaklığı 21-22 derece arasında tutulmalı. Çocuğu kalın giydirmek veya soğuk duş aldırmak yerine, oda sıcaklığı ve yeterli sıvı tüketimi sağlanmalı. Bu, vücudun doğal şekilde ateşle savaşmasına destek olur.

Ne Zaman Doktora Gidilmeli?

Ateşe eşlik eden şu belirtiler varsa mutlaka doktora başvurulmalı:

Ciltte döküntü

Nefes almakta güçlük

Uzun süren huzursuzluk

Kusma, ishal veya iştahsızlık

Kulak veya boğaz ağrısı

Özellikle 3 aydan küçük bebeklerde ateş her zaman ciddiye alınmalı ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. 2 yaş altı çocuklarda 24 saatten fazla, 2 yaş ve üzeri çocuklarda ise 72 saatten uzun süren ateş mutlaka doktor değerlendirmesi gerektirir.