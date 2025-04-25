İzmir Kuyumcular Odası'nın 25 Nisan 2025 Cuma günü için açıkladığı tavsiye edilen altın fiyatları belli oldu. İşte 22 ayar, gram altın, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları...

Altın yatırımcısının gözü kulağı anlık fiyatlarda. 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla İzmir’de kuyumcu piyasasında altın fiyatları güncellendi. İzmir Kuyumcular Odası tarafından açıklanan tavsiye edilen fiyatlara göre, 22 ayar gram altın 4.090 TL’den satışa sunulurken, çeyrek ve Cumhuriyet altınındaki hareketlilik dikkat çekiyor. İşte İzmir'de güncel altın fiyatları...

25 Nisan 2025 İzmir altın fiyatları (satış)

Altın Türü Satış Fiyatı (TL) 22 Ayar Altın 4.090 18 Ayar Altın 3.550 14 Ayar Altın 3.340 Gram Altın 4.090 Çeyrek Altın (Yeni) 7.160 Çeyrek Altın (Eski) 7.150 Yarım Altın (Yeni) 14.320 Yarım Altın (Eski) 14.300 Ziynet Altın (Yeni) 28.640 Ziynet Altın (Eski) 28.600 Cumhuriyet Altını 28.720

Not: Fiyatlar İzmir Kuyumcular Odası tarafından açıklanan tavsiye edilen fiyatlardır. Serbest piyasa koşullarına göre farklılık gösterebilir.

Altında durağan seyir dikkat çekiyor

İzmir altın piyasasında 25 Nisan itibarıyla fiyatlar yatay bir seyir izliyor. 22 ayar ve gram altının 4.090 TL’den işlem görmesi, geçtiğimiz hafta yaşanan ons düşüşlerinin iç piyasaya sınırlı yansıdığına işaret ediyor. Çeyrek, yarım ve ziynet altınlarda ise hem yeni hem eski basım ürünlerde fiyat farkı 10 ila 40 TL bandında seyrediyor.

Uzmanlar ne diyor?

Ekonomistler, altın fiyatlarındaki sınırlı geri çekilmenin ons bazındaki düşüşten kaynaklandığını belirtirken, yerel piyasalarda talebin sürdüğünü ifade ediyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte İzmir'deki kuyumcular, özellikle çeyrek ve Cumhuriyet altınına yönelik talepte artış bekliyor.