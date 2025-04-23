23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Seferihisar’da coşkulu törenlerle kutlandı. İlçe protokolünün katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenin ardından, program Doğanbey Mahallesi’nde devam etti.

Payamlı ilkokulu öğrencilerinden renkli gösteriler

Doğanbey Payamlı İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler izleyenlerden büyük beğeni topladı. Bayram coşkusunun doruğa ulaştığı programda, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin il ve ilçe düzeyinde başarı gösteren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Çocuk Şenliği Çocuk Belediyesi’nde devam ediyor

Törenlerin ardından kutlamalar Seferihisar Belediyesi’nin Çocuk Belediyesi’nde düzenlediği şenlik programıyla sürdü. Şenlik kapsamında yüz boyama, yaratıcı çocuk atölyeleri, palyaço ve maskot gösterileri gibi pek çok etkinlik çocuklarla buluşacak. Katılımın yoğun olduğu etkinliklerde bayram coşkusu gün boyu devam edecek.

Başkan Yetişkin: “Onlar mutluysa biz de mutluyuz”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, bayram dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için bu yıl da dopdolu bir 23 Nisan programı hazırladık. Onlar mutlu, biz mutlu. Bayram coşkusunu doyasıya yaşamaları, eğlenirken öğrenmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini şenliğimize bekliyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”