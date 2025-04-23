23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Menemen’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku ve gurur içinde kutlandı. Kutlamaların ilk adresi Menemen Belediyesi oldu.

Koltuk minik başkana emanet

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, geleneksel temsili devir teslim töreninde başkanlık koltuğunu bu yıl Kubilay İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Doğay Çalışçı’ya devretti. Minik başkan, ilçedeki tüm okulları çiçek bahçesine çevirmek istediğini belirtti. Küçük Başkan Çalışçı, “Doğayla iç içe büyümek istiyoruz. Okullar çiçek açsın, doğayı sevelim” dedi.

Başkan Pehlivan'dan çevreye duyarlı destek

Başkan Pehlivan ise, yeşil ve çiçeklerle donatılmış okul bahçelerinin hem çevre bilincini artıracağını hem de çocukların mutluluğuna katkı sağlayacağını ifade etti. Eğitim yatırımlarının artarak süreceğini de vurguladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda bayraklı gurur

Belediyedeki törenin ardından Menemen protokolü, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Burada düzenlenen geçit töreni, bando eşliğindeki yürüyüş ve halk oyunları gösterileriyle 23 Nisan coşkusu doruğa ulaştı. Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun’un da katıldığı kutlamalar, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.