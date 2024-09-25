Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çocuklar arasındaki kavga, ailelerin de karışmasıyla kanlı bir olaya dönüştü. Tartışma sırasında Mustafa Arslan bıçaklanarak hayatını kaybetti, 13 yaşındaki oğlu M.N.A. ise ağır yaralandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün akşam saatlerinde çocuklar arasında başlayan tartışma, ailelerin devreye girmesiyle trajik bir sonuca ulaştı. Anadolu Mahallesi 485'inci Sokak'ta yaşanan olayda, 45 yaşındaki Mustafa Arslan bıçaklanarak yaşamını yitirdi, oğlu M.N.A. ağır yaralandı.

Çocukların kavgası kanlı bitti

Olay, 13 yaşındaki M.N.A.’nın aynı yaştaki arkadaşıyla yaşadığı kavga sonrasında gelişti. Kavga sonrası oğlundan durumu öğrenen Mustafa Arslan, oğlunu yanına alarak diğer çocuğun ailesiyle konuşmak için karşı tarafın evine gitti. Ancak iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Olay esnasında 19 yaşındaki Abdülbaki Işık, Mustafa Arslan ve oğlu M.N.A.’yı bıçakla yaraladı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Mustafa Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olan M.N.A. ise Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden M.N.A.'nın durumu ciddiyetini koruyor.

Saldırgan gözaltına alındı

Olayın faili olan Abdülbaki Işık, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri olayın tüm detaylarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.