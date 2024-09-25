Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtar buluşmaları kapsamında mahalle muhtarlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Bu toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları, sorunları ve yapılacak çalışmalar hakkında kapsamlı istişareler yapıldı.

"Uyum ve iş birliği içinde çalışıyoruz"

Başkan Ertaş, toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların mahallelere hizmet götürme konusundaki önemine vurgu yaparak, “Mahallelerimizin sorunlarını en iyi bilen kişiler olan muhtarlarımızla bir araya gelerek, karşılaştıkları zorlukları dinliyor, çözüm önerileri üzerinde birlikte çalışıyoruz. 47 mahalle muhtarımızla uyum ve işbirliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.