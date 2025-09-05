Kütahya Belediyesi, 2025 Sıtkı Olçar Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında belediye bahçesinde gerçekleştirdiği özel etkinliklerle yaz akşamlarını renklendirdi. Çocuk etkinlikleri miniklerin yüzünü güldürdü, aileler keyifli vakit geçirdi.

Başkan Kahveci vatandaşlarla buluştu

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin katılımıyla düzenlenen etkinliklerde, Germiyan Sokağı’nda kurulan "Kütahya Yöresel Lezzetleri ve El Sanatları" stantları vatandaşlarla buluştu. Yöresel tatlar ve el emeği ürünler büyük ilgi gördü.

Çocuklar için özel aktiviteler düzenlendi

Etkinlik alanında miniklere yönelik dans gösterileri, yüz boyama, balon dağıtımı, şişme oyun alanı, drama oyunları ve eğlenceli yarışmalar düzenlendi. Çocuklar hem eğlendi hem de keyifli bir akşam yaşadı.

Başkan Eyüp Kahveci, aileler ve çocuklarla yakından ilgilenerek etkinliğe katılım gösterdi. Kütahya Belediyesi, düzenlediği bu tür etkinliklerle şehrin birlik ve beraberliğine katkı sağlamayı sürdürecek.