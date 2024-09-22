Oralet, toz formunda satılan ve sıcak suyla karıştırılarak hazırlanan meyve aromalı içecek. Çocukluğumuzun vazgeçilmezlerinden olan oralet, evde kolayca yapılabiliyordu.

Favori aromalar

Limon, portakal ve vişne gibi meyve aromalarıyla öne çıkan oralet, her yaştan insanın sevdiği farklı tat seçenekleri sunuyordu. En çok tercih edilen ise portakal aromasıydı.

Oraletin yeri ve önemi

Oralet, arkadaş buluşmalarının, aile sohbetlerinin ve kış aylarının sıcak içeceği olarak hayatımızda önemli bir yer edindi. Bugün hala nostaljik bir içecek olarak hatırlanıyor.