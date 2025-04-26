Como ile Genoa, 27 Nisan 2025'te Serie A'da karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve platform bilgileri haberimizde.

Como-Genoa maçı hangi kanalda?

Como ile Genoa, İtalya Serie A’nın 27 Nisan 2025 tarihli haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadele, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak. Maçın başlama saati 13:30 olarak açıklandı.

  • Platformlar:

    • S Sport Plus uygulaması ve web sitesi üzerinden izlenebilecek.

    • Türksat uydusu üzerinden erişim sağlanabilmekte.

  • Yayın Türü: Şifreli yayın

Sporseverler, S Sport Plus üyelikleri ile karşılaşmayı internet üzerinden canlı takip edebilecekler.

İtalya Serie A’da haftanın önemli maçlarından biri olan Como-Genoa mücadelesi, futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ