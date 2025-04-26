Como ile Genoa, 27 Nisan 2025'te Serie A'da karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve platform bilgileri haberimizde.
Como-Genoa maçı hangi kanalda?
Como ile Genoa, İtalya Serie A’nın 27 Nisan 2025 tarihli haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadele, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak. Maçın başlama saati 13:30 olarak açıklandı.
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Platformlar:
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S Sport Plus uygulaması ve web sitesi üzerinden izlenebilecek.
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Türksat uydusu üzerinden erişim sağlanabilmekte.
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Yayın Türü: Şifreli yayın
Sporseverler, S Sport Plus üyelikleri ile karşılaşmayı internet üzerinden canlı takip edebilecekler.
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Tarih: 27 Nisan 2025 Pazar
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Saat: 13:30
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Stadyum: Giuseppe Sinigaglia Stadyumu
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Şehir: Como
İtalya Serie A’da haftanın önemli maçlarından biri olan Como-Genoa mücadelesi, futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak.