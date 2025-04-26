Eyüpspor ile Galatasaray, 27 Nisan 2025'te Süper Lig'de karşılaşıyor. Yayın saati, kanalı ve platform bilgileri haberimizde.

Eyüpspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Eyüpspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27 Nisan 2025 tarihli haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00 olarak duyuruldu.

Kayserispor – Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak? Kayserispor – Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?

  • Platformlar:

    • Digiturk 77. Kanal

    • Kablo TV 232. Kanal

    • Türksat uydusu

    • Bein Connect internet platformu

  • Yayın Türü: Şifreli yayın

Sporseverler, Bein Sports 1 üzerinden üyelikleri aracılığıyla karşılaşmayı takip edebilecekler.

Eyüpspor-Galatasaray maçı detayları

Maç günü ve saati

  • Tarih: 27 Nisan 2025 Pazar

  • Saat: 19:00

  • Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

  • Şehir: İstanbul

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bu mücadelede Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ