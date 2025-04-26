Eyüpspor ile Galatasaray, 27 Nisan 2025'te Süper Lig'de karşılaşıyor. Yayın saati, kanalı ve platform bilgileri haberimizde.
Eyüpspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?
Eyüpspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27 Nisan 2025 tarihli haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00 olarak duyuruldu.
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Platformlar:
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Digiturk 77. Kanal
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Kablo TV 232. Kanal
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Türksat uydusu
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Bein Connect internet platformu
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Yayın Türü: Şifreli yayın
Sporseverler, Bein Sports 1 üzerinden üyelikleri aracılığıyla karşılaşmayı takip edebilecekler.
Eyüpspor-Galatasaray maçı detayları
Maç günü ve saati
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Tarih: 27 Nisan 2025 Pazar
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Saat: 19:00
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Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
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Şehir: İstanbul
Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bu mücadelede Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.