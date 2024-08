Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Erasmus+ programı kapsamında yürütülen "Facing Academic Integrity Threats" projesi çerçevesinde “Facing Academic Integrity Threats” konferansına ev sahipliği yapıyor. Konferans, Troya Kültür Merkezi'nde başladı ve yükseköğretim alanında akademik dürüstlüğü destekleyen yenilikçi araştırmaların ve uygulamaların paylaşılacağı bir platform sunuyor.

Konferans açılışında önemli katılımcılar

Konferansın açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Kiraz ve diğer akademisyenler katıldı. Organizasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Salim Razı, konferansın yükseköğretim kurumlarında akademik dürüstlük için asgari standartların oluşturulmasını destekleyen önemli sunumlar içereceğini belirtti. Ayrıca, 20'ye yakın ülkeden 100'ü aşkın bilim insanının konferansa katılacağını duyurdu.

Rektör Yardımcısı Dinçay Köksal’ın açılış konuşması

Prof. Dr. Dinçay Köksal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 50 bin öğrenci kapasitesine sahip Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olduğunu ve dünya genelinden 2.000’in üzerinde uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirtti. Köksal, akademik bütünlüğün kalite güvencesinin temel taşlarından biri olduğunu ifade ederek, konferansın akademik bütünlük politikalarını güncellemek ve geliştirmek için değerli bir rehberlik sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, yapay zekâ teknolojilerinin hızlı gelişiminin yükseköğretim kurumlarının yeni politikalar geliştirmesini kritik hale getirdiğini söyledi. Köksal, konferansın yapay zekâ ve akademik bütünlük bağlamında etkili politikaların geliştirilmesi için önemli bilgiler sunacağını umut etti.

Uluslararası konuşmacılar ve konferansın devamı

Konferansın davetli konuşmacıları arasında Oxford Brookes University’den Mary Davis, University of Calgary’den Sarah Elaine Eaton ve University of Wollongong in Dubai’den Zeenath Reza Khan bulunuyor. Konferans, 7 Ağustos'ta sona erecek ve katılımcılara akademik dürüstlük ile yapay zekâ etikleri üzerine kapsamlı bilgiler sunacak.