Çomü’de İha Bakım Ve Onarımı Için Laboratuvar Kuruldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi’nde, İnsansız Hava Aracı (İHA) bakım ve onarımı alanında nitelikli personel yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla UAVET Simülasyon ve Eğitim Laboratuvarı kuruldu. Bu laboratuvar, Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ KA220 Mesleki Eğitim İşbirliği projesi kapsamında hayata geçirildi.

Eğitim ve araştırma kapasitesini artıracak

Projenin ÇOMÜ adına yürütücüsü Dr. Cumali Yaşar, İHA’ların savunma sanayisinden tarıma kadar geniş bir kullanım alanı bulunduğunu ve bu laboratuvarın İHA bakım ve onarımı konusunda nitelikli personel yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Dr. Yaşar, “Bu laboratuvar, Türkiye’nin bu alandaki eğitim ve araştırma kapasitelerini artırarak, hem ülkemize hem de sektöre önemli faydalar sunmayı hedefliyor” dedi.

Savunma sanayisinden tarıma

İnsansız Hava Araçları, modern teknolojinin sunduğu en önemli yeniliklerden biri olarak savunma sanayisi, tarım, haritacılık ve afet yönetimi gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Bu nedenle, İHA’ların bakımı ve onarımı konusunda uzmanlaşmış teknik personelin yetiştirilmesi, sektörün sürdürülebilirliği ve gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır.