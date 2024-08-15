Türk müziğinin genç yeteneklerinden Emir Can İğrek, 5 Ekim 2024 Cumartesi akşamı, saat 23:00'te Ooze Venue'de hayranlarıyla buluşacak. Sanatçının 'Nalan', 'Dargın', 'Beyaz Skandalım' ve 'Kor' gibi hit şarkılarını seslendireceği bu konser, müzikseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Emir Can İğrek, kendine has tarzı ve etkileyici performansıyla tanınan bir isim. Konser, hem eski hem de yeni şarkılarıyla dolu enerjik bir gece vaat ediyor. Hayranları, İğrek'in sahne enerjisi ve duygusal yorumları eşliğinde unutulmaz anlar yaşama şansı bulacak.