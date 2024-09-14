Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, enerji verimliliği, biyolojik çeşitlilik ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir iklim eylem planı çalıştayına ev sahipliği yaptı.

Çalıştayın amacı ve kapsamı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve ÇOMÜ Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen “İklim Eylem Planı Çalıştayı”, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik, binalar ve altyapı, su verimliliği, ulaşım, eğitim ve araştırma, atık yönetimi gibi kritik konuları ele aldı. Çalıştay, Dardanos Yerleşkesi Abide Salonunda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarında vurgulanan noktalar

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, açılış konuşmasında, Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörlüğü ile yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda “İklim Eylem Planı” Taslağının hazırlandığını belirtti. Erenoğlu, iklim krizlerine dikkat çekerek, bu tür eylem planlarının hızla hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Nilgün Ayman Öz’ün katkıları

Çalıştaya moderatörlük eden ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Nilgün Ayman Öz, sürdürülebilirlik ofisinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öz, çalıştayın amacını ve hedeflerini detaylandırarak, katılımcılara iklim eylem planının nasıl şekillendirildiğini anlattı.

Sonuç ve gelecek adımlar

Çalıştay, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasıyla sona erdi. Bu süreç, ÇOMÜ’nün iklim eylem planının daha etkili bir şekilde uygulanabilmesi için önemli bir adım olarak değerlendirildi.