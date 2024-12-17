Etkinliğe Manisa Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel de katıldı ve okçuluğun tarihi ve kültürel önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Atölyede, Fatih Genel'in "Ok Nasıl Atılır?" başlıklı teorik eğitiminin ardından, katılımcılar okçulukla ilgili pratik bilgiler edindi. Etkinlik ÇOMÜ Rektörlük binası önünde devam etti. Abdülkadir Katra tarafından Sultan Alparslan karakter monologunun canlandırılması, katılımcılara tarihsel bir yolculuk yaşattı. Ardından, protokol üyeleri ve katılımcılar, Manisa Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel'in eşliğinde okçuluk talimi yaptı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle son bulurken, katılımcılara Özbek pilavı ikramı yapılarak geleneksel bir kapanış gerçekleştirildi. Türk Dünyası Geleneksel Okçuluk Atölyesi, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı ve okçuluk kültürüne olan ilgiyi pekiştirdi.