Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, yıllardır yürüttüğü ıstakoz yetiştirme projeleri ile deniz ekosisteminin korunmasına büyük katkılarda bulunuyor. Fakülte, denizlerin biyolojik çeşitliliğini korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yetiştirdiği ıstakozları düzenli aralıklarla denizlere salarak deniz yaşamını destekliyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı’dan takdir

Üniversiteyi ziyaret eden Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ıstakoz yetiştirme alanlarını inceledi ve yetiştirilen ıstakozları bizzat denize saldı. Prof. Dr. Özvar, ÇOMÜ’nün deniz ekosistemini koruma konusundaki çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, “ÇOMÜ’nün deniz ekosistemini koruma konusundaki çalışmaları, sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Bu tür projeler, gelecek nesillere daha sağlıklı bir deniz bırakma amacımızın somut örnekleridir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu’nun teşekkürleri

Ziyaret sırasında konuşma yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, “Denizlerimizin biyolojik çeşitliliğini koruma yolunda gösterdiğiniz özveri ve gayret, üniversitemizi daha da ileriye taşıyacak güçtedir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancım tamdır” diyerek tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, deniz ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilirliği adına gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.