Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen proje tipleri bilgilendirme toplantısı büyük ilgi gördü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde, Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen 7 haftalık proje yazma programının ilk aşaması olan proje tipleri bilgilendirme toplantıları başladı. Programın ilk gününde, hem yüz yüze hem de çevrim içi gerçekleştirilen Genel Bilgilendirme Toplantısı ve TÜBİTAK 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Proje yazma programı başlangıcı

Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ve Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal'ın da katıldığı genel bilgilendirme toplantısında, Araştırma Dekanı Doç. Dr. Sercan Karav, proje yapmak isteyen fakat proje tipine karar veremeyen akademisyenlere yönelik sunum yaptı.

TÜBİTAK 3005 bilgilendirme

TÜBİTAK 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı'nda ise Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Atabay, sürece ilişkin önemli bilgiler sundu.

İlk gün yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilen toplantılara 200'ün üzerinde akademisyen katıldı. Program, bugün gerçekleştirilecek yüz yüze oturumlar ve yarınki çevrim içi oturumlarla devam edecek.