Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir apartman dairesinde yaşanan çöp ev vakasında, belediye ekipleri 2 kamyon dolusu çöp çıkarttı. Kötü kokuların ihbar edilmesi üzerine temizlik ekipleri harekete geçti ve iki gün süren temizlik çalışmasıyla ev dezenfekte edildi.

Kötü koku ihbarı üzerine ekipler harekete geçti

Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine, Akmescit Mahallesi 4017 Sokak'taki bir apartman dairesinden kötü kokuların geldiği ihbarı yapıldı. Ekipler, ihbarı değerlendirdikten sonra adrese giderek içeride çöp ev ile karşılaştılar.

2 kamyon çöp çıkarıldı

Ekipler, evin her odasını çöplerle dolu buldu. Temizlik çalışmaları başlatıldı ve 2 kamyon dolusu atık evden çıkarıldı. İki gün süren yoğun temizlik sırasında evin her köşesi temizlenip, hijyen sağlandı.

Temizlik işlemi bittikten sonra, ev dezenfekte edilerek sağlıklı bir yaşam alanı haline getirildi. Ekipler, söz konusu adreste oluşan kötü koku ve hijyen eksikliklerinin ortadan kaldırılmasını sağladı.

Bu tür vakaların önlenebilmesi için belediye ekipleri, çevre sağlığını korumak adına gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşları bu tür olumsuz durumların oluşmaması için bilinçlendirme çalışmaları yapıyor.