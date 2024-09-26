Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde cansız bedeni bulunan bebeğin gözaltına alınan annesi Y.Ç. (21) ile onun annesi F.Ç. ve babası M.Ç., savcılık sorgulamasının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Anne Y.Ç. ve anneanne F.Ç. tutuklanırken, dede M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Mersin'in Mut ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'nde kâğıt ve plastik toplayan 50 yaşındaki Cennet Sümbül, çöp konteynerinde poşet içerisinde beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Sümbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, cenaze aracına konularak morga götürüldü.

Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda bebeğin annesinin Y.Ç. olduğunu belirledi. Y.Ç.'nin, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan anne F.Ç. ve babası M.Ç.'nin yanında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.Ç. ile anne ve babası, Mut’a getirildi.

Bebeğin ölü doğduğunu söyledi

Soruşturma kapsamında Y.Ç.’nin annesiyle birlikte iki hafta önce Mut’a gelerek ev tuttukları, olay sonrasında birlikte Mersin’deki evlerine döndükleri tespit edildi. Y.Ç.’nin ilk ifadesinde üniversitede öğrenim gördüğü sırada hamile kaldığını, akşam banyoda doğum yaptığını ve bebeğinin ölü doğduğunu, o nedenle çöpe bıraktığını, olaydan anne ve babasının haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

Aile polisteki sorgularının ardından annesi Y.Ç. (21) ile onun annesi F.Ç. ve babası M.Ç., savcılık sorgulamasının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Anne Y.Ç. ve anneanne F.Ç. tutuklanırken, dede M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.