Çöplükte Plastik Fıçı Içinde Erkek Cesedi Bulundu!

Mersin’in Bozyazı ilçesinde ürkütücü bir olay yaşandı. Ustalar Mahallesi’ndeki bir çöp dökme alanında belediye işçileri, plastik bir fıçı içinde elleri ve ayakları bağlı, çıplak bir erkek cesedi buldu. Durumun hemen yetkililere bildirilmesiyle bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cesedin kimliği belirsiz

İlk incelemelere göre, kimliği henüz belirlenemeyen cesedin, bozulmaya yüz tuttuğu ve vahşice bir şekilde elleri ve ayaklarının bağlı olduğu ortaya çıktı. Savcılık tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından, ceset Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmaya başlandı.