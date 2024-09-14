Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte uzmanlar, özellikle anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin doğal beslenmesinin bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Hazır gıdaların zararlarına karşı ailelere doğal ürünler kullanma önerisi sunuluyor.

Yeni eğitim yılına girilmesiyle birlikte çocukların beslenme düzeni bir kez daha gündeme geldi. Fast food tarzı yiyeceklerin özellikle bağışıklık sistemine ciddi zarar verdiğini belirten Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, çocukların ev yapımı ve doğal ürünlerle beslenmesi gerektiğini vurguladı.

Ev yapımı gıdalarla bağışıklığı güçlendirin

Ayşen Çebiç, çocuklara sabah kahvaltısında ev yapımı yoğurt ve meyve suları tüketmelerini önerdi. "Hazır gıdalardan kaçınıp, çocuklarımıza sıvı propolis eklenmiş meyve suları verebiliriz. Özellikle okul çağındaki çocuklar arasında hastalık yayılması çok hızlı oluyor. Doğal beslenme, çocukların savunma mekanizmalarını güçlendirmenin en etkili yollarından biridir" dedi.

Çebiç, mevsim geçişlerinde yaygınlaşan gribal enfeksiyonlara karşı bitki çaylarının önemini vurgulayarak, “Akşam yemeğinden sonra çocuklarımıza ıhlamur ve limon gibi bitki çayları içirerek bağışıklıklarını destekleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Karadut özlü maden suyu

Okul çağındaki çocukların beslenme listesine karadut özlü maden suyunu eklemeyi öneren Çebiç, bu karışımın bağışıklık ve kemik gelişimi için faydalı olduğunu belirtti. "Doğal sade maden suyunu çocuklar pek sevmiyor, fakat karadut özü eklenerek hazırlanan meyve suyu çocukların seveceği ve sağlıklarına fayda sağlayacak bir alternatiftir. Ayrıca yoğurtlara eklenen karadut özüyle çocuklara meyveli yoğurt hazırlayabiliriz" dedi.

Keçiboynuzu tozuyla zenginleştirilmiş kahvaltılar

Çebiç, ev yapımı yoğurtların içerisine iğde çekirdeği unu ve keçiboynuzu tozu ekleyerek çocuklara daha besleyici bir kahvaltı hazırlanabileceğini de vurguladı. İğde çekirdeğinin çocukların kemik gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Bu doğal ürünlerle beslenen çocukların boyu daha sağlıklı uzar, bağışıklık sistemi güçlenir" dedi.

"Fast Food’un zararlı etkilerini engelleyebiliriz"

Hazır paketli ürünlerin yerine çocuklara ev yapımı, doğal yiyecekler sunmanın önemini anlatan Çebiç, “Son zamanlarda patates kızartması, sosis ve salam gibi sağlıksız yiyeceklerin çocuklar arasında çok yaygınlaştığını görüyoruz. Bu besinlerin yerine, yulaf gibi doğal ürünlerle çocukların gelişimine katkıda bulunabiliriz” diyerek ebeveynleri uyardı.