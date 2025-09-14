Karşıyaka Belediyesi’nin gastronomi alanındaki öncü merkezlerinden Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), Ege mutfak kültürünü geleceğe taşımak ve mutfak tutkunlarını bir araya getirmek için dopdolu atölye programlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik etkinlikler, İzmirlilerden yoğun ilgi görüyor.

Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı’ndaki Gondol Kafe yanında yer alan Cordelion MSM’de, Eylül ayı atölye programı çocuk pizza atölyesi ile başladı. Ay boyunca çocuklara yönelik kurabiye ve muffin atölyeleri, yetişkinler için ise taze makarna, Meksika mutfağı ve sushi atölyeleri gerçekleştirilecek. Katılımcılar, bu atölyelerde hem yeni lezzetler keşfedecek hem de mutfakta keyifli vakit geçirme fırsatı bulacak.

Atölyelere sınırlı kontenjanla katılım sağlanabiliyor. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 0232 337 26 44 veya 0552 037 00 47 numaralı telefonlardan bilgi alabilir.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Cordelion MSM’nin misyonunu şöyle özetledi: “Merkezimiz, geleneksel mutfak kültürümüzü yaşatırken vatandaşlarımıza farklı lezzetleri keşfetme imkânı sunuyor. Sosyal sorumluluk projelerimizle pek çok kişiye dokunan merkezimiz, mutfağı bir paylaşım ve öğrenme alanına dönüştürüyor. Mutfak tutkunlarını ve gastronomiye ilgi duyan herkesimizi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’ne davet ediyoruz.”