Şef Janset Uzun rehberliğinde gerçekleşen eğitimlerde, katılımcılar hem teorik bilgiler edindi hem de glütensiz makarna ve ekmek yapımını uygulamalı olarak deneyimledi.

Atölye programında garganelli, gnocchi, ravioli, corzetti ve penne gibi geleneksel İtalyan makarnalarının yanı sıra zeytinli focaccia, ekşi mayalı baget ve tohumlu ekmek tarifleri işlendi. Katılımcılar; hamur açma tekniklerinden un seçimine, sos eşleşmelerinden pişirme yöntemlerine kadar pek çok inceliği öğrenme şansı yakaladı.

Glütensiz mutfağın lezzetten ödün vermeyeceğine dikkat çeken Şef Uzun, “Doğru teknikler uygulandığında glütensiz ürünler de en az klasik tarifler kadar keyifli bir tat sunuyor” dedi.

Atölyeler devam edecek

Toplam 30 kişinin katıldığı etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü belirten yetkililer, glütensiz atölyelerin Ekim ve Kasım aylarında da süreceğini açıkladı. Cordelion MSM, önümüzdeki dönemde farklı içeriklerle mutfak tutkunlarına hem sağlıklı hem de yaratıcı tarifler sunmaya devam edecek.

“Gastronomi kültürünü geleceğe taşıyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Cordelion’un kent için önemli bir gastronomi merkezi olduğunu vurgulayarak, “Merkezimizde hem geleneksel tatlarımızı yaşatıyor hem de çağın gereksinimlerine uygun yenilikçi çalışmalar yapıyoruz. Bu eğitimlerle vatandaşlarımıza sağlıklı ve lezzetli alternatifler sunarken, Karşıyaka’nın gastronomi kültürünü de geleceğe taşıyoruz” diye konuştu.

Atölyelere katılmak isteyenler, Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından güncel programı takip edebilir veya 0232 337 26 44 – 0552 037 00 47 numaralı telefonlardan kayıt yaptırabilir.